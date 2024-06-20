Кореевед Асмолов считает, что Москва и Пхеньян перепрыгнули через ряд ступенек

По словам корееведа Константина Асмолова, визит главы государства Владимира Путина в Северную Корею важен не только для развития двусторонних отношений. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это прежде всего элемент создания некой альтернативной системы мирового порядка, основанной на справедливости, в противоположность американскому порядку, основанному на правилах.

По мнению эксперта, российский лидер оказывает политико-дипломатическую поддержку государству, которое не просто демонизировано и названо страной-изгоем, но одновременно с этим является членом ядерного клуба и самым долгоживущим социалистическим государством.

Он отметил, что в настоящее время на фоне глобальной турбулентности идет формирование блоков, а потенциальный азиатский альянс в лице треугольника Вашингтон-Токио-Сеул во многом оправдывал свою институционализацию сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, однако они действительно начали дружить на очень высоком уровне, что является высшим уровнем отношений в современной российской классификации. Таким образом, Россия и КНДР оказались объединены «тактическим союзом» перед лицом угрозы со стороны коллективного Запада.