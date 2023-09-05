«Корейцы с радостью бы помогли России добиться целей СВО»: к каким соглашениям могут прийти Путин и Ким Чен Ын

На фоне сообщений о возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина встает вопрос о том, чего же хочет лидер КНДР. Очевидно, что в нынешней непростой геополитической ситуации разговор может зайти об обмене вооружениями.

Политолог Александр Андрианов считает, переговоры точно посвятят теме взаимовыгодного сотрудничества в военной отрасли. У Пхеньяна имеется как техника производства СССР, так и собственные разработки, которые пригодились бы России.

«Мы можем получить ракеты и другое вооружение советского образца. Насколько мне известно, Корея разрабатывает свои БПЛА — тоже весьма любопытный товар. Наконец, нашу армию могут пополнить добровольцы из КНДР. Жизнь в этой стране тяжелая, есть проблемы с трудоустройством, а кормить семьи как-то надо. Думаю, дай им такой шанс, многие корейцы с радостью бы помогли России добиться целей СВО», — поделился мнением собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Те, кто не смог бы отправиться на фронт в силу возраста или здоровья, могли бы изготавливать бронежилеты, шить форму, производить оружие. Взамен, уверен эксперт, РФ способна предложить многое. Причем речь идет не только об оружии.

«Россия может предоставить Северной Корее зерно и другие виды продовольствия — там сейчас серьезный кризис. Их экономика хоть и является одной из самых закрытых в мире, но кое-какие новости доносятся и оттуда. Мы можем дать новые технологии, не обязательно военные. Финансовую помощь. Взять подряды на строительство дорог, мостов, электростанций», — отметил политолог.

В последнее время КНДР отметилась непреодолимым желанием обзавестись ядерным арсеналом. Москва же, по словам эксперта, в достатке располагает подобными видами вооружений, в том числе устаревшими и маломощными, которые было бы не жалко отдать корейцам. Но такой вариант развития событий Андрианов называет маловероятным.

«Сильно сомневаюсь, что РФ предоставит КНДР ядерное оружие, пусть даже и слабенькое. Режим в этой стране хоть и является дружественным, но все же довольно непредсказуем. А если они почувствуют свою силу и решат развязать войну со своим южным соседом, пустив в ход ядерный арсенал? Это практически неминуемо приведет к третьей мировой войне», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, зачем Байден добивается переговоров с Ким Чен Ыном.