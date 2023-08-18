«Лидера КНДР будут склонять»: выяснилось, зачем Байдену переговоры с Ким Чен Ыном

Политолог Вадим Сипров считает, что американский глава преследует иные мотивы. Генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» заявил, что речь с большой вероятностью идет о подготовке конфликта с Китаем. При таком развитии событий Вашингтону попросту необходимо, чтобы расположенные неподалеку страны оказались либо на его стороне, либо в нейтральном статусе.

«Реальная стратегическая цель США в Азиатско-Тихоокеанском регионе – создание сплошного «санитарного кордона» вдоль границ Китая. Возможно, лидера КНДР будут склонять к нейтральной позиции в противостоянии США и КНР. Вопрос в том, какую цену США готовы заплатить за достижение этой практически нереальной цели, и настроен ли Ким Чен Ын торговаться со своим стратегическим противником», — подчеркивает Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В пользу этой теории говорит и тот факт, что реальной ядерной угрозы КНДР не представляет и не может представлять. По сравнению с мировыми гигантами корейский арсенал попросту скуден.

«Если бы КНДР не существовало, США стоило бы ее придумать: она вполне успешно используется в качестве «страшилки», устроенной по принципу «два в одном» — мнимого источника и коммунистической, и ядерной угрозы. Мнимого хотя бы потому, что ядерный арсенал КНДР ничтожно мал: не более 25 боеголовок. В ближайшие годы они способны увеличить свой ядерный потенциал не более чем вдвое. Средств доставки, которые бы представляли угрозу для США, у Северной Кореи тоже нет — разве что ракеты «Хвасон-2» могут долететь до западной оконечности Аляски», — пояснил Сипров.

Эксперт отметил, что в США фиктивный источник угрозы используется как политический инструмент для давления на кого-либо. В данном случае это могут быть либо американские граждане в преддверии выборов, либо сам Кин Чен Ын, которого Вашингтону необходимо привлечь на свою сторону.

Ранее стало известно, что Япония, США и Южная Корея будут сотрудничать для сдерживания Китая.