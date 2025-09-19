Британский король в гости к Трампу? Зачем США нужен визит Карла III на юбилей

В ходе своего недавнего визита в Великобританию действующий президент США Дональд Трамп выразил намерение направить официальное приглашение королю Карлу III с предложением совершить ответный визит в Соединённые Штаты.

Соответствующая информация была распространена изданием Telegraph, ссылающимся на авторитетный источник в администрации Белого дома.

Как сообщает газета, данная инициатива была озвучена по пути следования президентского борта Air Force One в Вашингтон. Планируемое приглашение связано с предстоящим масштабным событием — 250-летием обретения независимости США, в рамках которого американская сторона намерена предоставить Великобритании центральное место в программе торжеств.

Официальный представитель администрации, впрочем, уточнил, что говорить о деталях визита на текущем этапе преждевременно.

Последний раз британский монарх посещал США в 2007 году: тогда покойная королева Елизавета II прибыла с официальным визитом в период президентства Джорджа Буша — младшего.

Встреча Трампа и Карла III состоялась 17 сентября в Виндзорском замке, куда американский лидер прибыл в рамках своего двухдневного рабочего визита.

