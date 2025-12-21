Корреспондент британского телеканала объяснил свой выбор перевода образного выражения Путина
Журналист BBC Розенберг перевел слово «подсвинки» как «маленькие поросята»
Корреспондент британской телерадиокомпании BBC Стив Розенберг дал пояснения по поводу своего профессионального выбора при переводе на английский язык яркого выражения, использованного главой российского государства Владимира Путина. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
Розенберг, комментируя свой перевод фразы, отметил, что остановился на варианте «маленькие свиньи» или «поросята» (little pigs/piglets). По словам журналиста, именно такая формулировка была использована в его материале для передачи сути и образности оригинального высказывания на русском языке.
«Это, безусловно, было интересное новое слово на дипломатической сцене», — добавил корреспондент BBC, подчеркнув необычность подобной лексики в официальном контексте.
Ранее Путин прокомментировал иск Трампа к BBC.