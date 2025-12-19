«Не сыплю соль на рану»: как Путин прокомментировал иск Трампа к BBC

В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции Владимир Путин дал прямой и развернутый ответ на вопрос журналиста BBC о будущем России и возможности новых специальных военных операций. Президент назвал конкретные условия, при которых страна не планирует новых силовых действий на международной арене.

Путин заявил, что ключом к стабильности является взаимное уважение и соблюдение интересов: «Не будет никаких СВО, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, как мы соблюдаем ваши, не будете расширять НАТО на Восток, обещая не расширять». Он прямо обвинил Запад в нарушении договоренностей, используя народное выражение: «Как говорят в народе — кинули».

Отвечая на вопрос о законодательстве об иностранных агентах, президент подчеркнул, что Россия не является пионером в этой области.

«Если вы про закон об иноагентах — это не наше изобретение, во многих странах они есть. И во многих странах они гораздо более жесткие, вплоть до уголовного наказания», — заявил Путин, проводя сравнительный анализ с зарубежной практикой.

Комментируя запрос о ситуации вокруг телерадиокорпорации BBC, связанный с судебным иском Дональда Трампа, российский лидер проявил сдержанность, отметив с улыбкой: «Это внутрисемейные дела, не хочу сыпать соль на рану».

Глава государства отверг заявления о подготовке России к нападению на Европу, назвав их «чушью». По его мнению, такая риторика нужна западным политикам для создания образа внешнего врага с целью отвлечь внимание от внутренних проблем и прикрыть собственные ошибки.

«Делается это из-за внутриполитических соображений, чтобы создать из России образ врага. Чтобы прикрыть ошибки местных властей, которые совершались годами. Отвлекают внимание населения на внешний контур. Западная политика — это ошибка на ошибке», — заявил Путин.

Несмотря на критику, Путин подтвердил готовность России к конструктивному диалогу: «Мы готовы с вами работать: и с Великобританией, и с Европой, и с США. Но на равных, при уважительном отношении друг к другу. И выиграют от этого все».