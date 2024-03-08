Косачев: Путину будут представлены предложения по денонсации невыгодных договоров

Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных для государства международных договоров. Соответствующее заявление сделал вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев в эфире телевизионного канала «Россия 24» .

Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением провести ревизию международных договоров РФ и денонсировать те, что ей невыгодны.

Косачев, в свою очередь, подчеркнул, что эта работа должна быть систематизированной. По мере появления, такие предложения будут представлены главе государства, так как по Конституции, именно президенту России отводится право инициировать денонсацию договоров страны, добавил он.

Вице-спикер также напомнил, что у РФ на данный момент заключено свыше 15 000 различных международных договоров.