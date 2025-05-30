Косачев: Усиление атак не сделает Россию "сговорчивее"
Косачев: Усиление атак на Россию не приблизит мир
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Усиление атак на Россию не приблизит мирное урегулирование украинского конфликта и не сделает Россию "сговорчивее" в отношении ультиматумов Европы и Украины и не будет способствовать укреплению безопасности Германии, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер СФ Константин Косачев.
Так он прокомментировал возможность поставок Германией дальнобойного оружия Украине.
"Попытки Берлина поиграть в неопределенность вокруг (ракет – ред.) Taurus - игра с ядерным огнем ", - написал он.
Это лишь приблизит полномасштабную войну в Европе, увеличивает число жертв, добавил Косачев.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что ФРГ не является и не хочет становиться стороной войны.
Ранее эксперт Василец назвал способы завершить украинский конфликт "без крови".