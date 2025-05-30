Косачев: Усиление атак не сделает Россию "сговорчивее"

Усиление атак на Россию не приблизит мирное урегулирование украинского конфликта и не сделает Россию "сговорчивее" в отношении ультиматумов Европы и Украины и не будет способствовать укреплению безопасности Германии, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер СФ Константин Косачев.