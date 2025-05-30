Косачев: Усиление атак не сделает Россию "сговорчивее"

Косачев: Усиление атак на Россию не приблизит мир

Политика

Фото: [instockphoto.com]

Усиление атак на Россию не приблизит мирное урегулирование украинского конфликта и не сделает Россию "сговорчивее" в отношении ультиматумов Европы и Украины и не будет способствовать укреплению безопасности Германии, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер СФ Константин Косачев.

Так он прокомментировал возможность поставок Германией дальнобойного оружия Украине.

"Попытки Берлина поиграть в неопределенность вокруг (ракет – ред.) Taurus - игра с ядерным огнем ", - написал он.

Это лишь приблизит полномасштабную войну в Европе, увеличивает число жертв, добавил Косачев.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге,  заявил, что ФРГ не является и не хочет становиться стороной войны.

Ранее эксперт Василец назвал способы завершить украинский конфликт "без крови".

Актуально