По его словам, в связи с отсутствием легитимного подписанта со стороны Незалежной переговорный процесс упрется в весьма много юридических международных казуистик, следовательно, самым рациональным и бескровным решением будет предоставление регионам, подконтрольным киевскому режиму, права самостоятельно определять свою судьбу.

Ранее сенатор Пушков обвинил Мерца в использовании Украины для возрождения Четвертого рейха.