Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев заявил, что удар Украины по Белгороду свидетельствует об агонии киевского режима и сравним с паническим приступом. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте Косачев заявил, что таким образом украинское правительство пыталось показать миру стойкость своего духа и волю к победе. В то же время, на самом деле это является преступлением с прямо противоположным смыслом, подчеркнул он. Косачев выразил мнение, что данная атака показала миру агонию украинского режима, который в панике начал палить без разбора, применяя запрещенные боеприпасы.

Он также выразил мнение, что таким образом Киев хотел отвлечь внимание от провала своей военной кампании и «революции достоинства». Молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в Белгороде, убежден спикер. Косачев назвал киевский режим преступным, а все причастных к нему - союзниками и спонсорами терроризма.

Спикер Совфеда выразил соболезнования погибшим в результате обстрела и пожелал жителям Белгорода стойкости.