По оценке влиятельной французской газеты Le Figaro , администрация Владимира Зеленского столкнулась с комплексом критических проблем, которые формируют для него крайне сложную оперативную обстановку.

Западные аналитики выделяют четыре основных фактора давления: ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения, продолжающаяся эмиграция граждан, новые разоблачения в коррупционных схемах и изменение стратегии Соединенных Штатов в вопросах поддержки.

Как подчеркивает издание, на фронте инициатива принадлежит российским силам, которые активизировали наступление и близки к установлению контроля над стратегически важным Красноармейском (Покровском). Параллельно с этим, отмена мобилизационных ограничений для мужчин призывного возраста спровоцировала новый отток населения — по оценкам, границу покинули порядка ста тысяч молодых людей.

В сфере международной помощи, по данным журналистов, Вашингтон фактически дистанцировался, «передав эстафету» европейским партнерам. США приостановили прямые поставки вооружения, перейдя к схеме их реализации странам НАТО для последующего транзита в Киев.

Отдельным ударом для репутации украинской власти стал громкий коррупционный скандал вокруг госкомпании «Энергоатом». Расследование гигантских хищений, как пишет Le Figaro, не только подрывает доверие общества внутри страны, но и заставляет «щедрых европейских доноров» серьезно усомниться в эффективности предоставляемой помощи.

