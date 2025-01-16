Косметолог Радина пояснила причины наличия морщин на лице Трампа

По словам косметолога Кристины Радиной, если сравнивать новую и старую фотографии вновь избранного президента США Дональда Трампа, то вполне заметны возрастные изменения, которые абсолютно нормальны для его возраста. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что при этом активная мимика и любовь к загару будущего главы Белого дома добавляют ему морщин. Для него характерен отечно-деформационный тип старения, то есть лицо под силой тяжести сползает вниз.

По мнению медика, Трамп не пользуется ботоксом, который расслабляет мышцы и не дает морщинам формироваться, в связи с чем появление новых бороздок на лице обусловлено активной мимикой политика и сокращением в коже коллагена и гиалуроновой кислоты.

Ранее СМИ раскрыли, как будут охранять Трампа на инаугурации.