Космический надзор: НАТО создаст спутниковую систему слежки за границами России
Bloomberg: НАТО запустит спутниковую систему наблюдения за границами России
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НАТО приступило к созданию собственной спутниковой системы наблюдения за западными границами России и военными передвижениями на Украине, сообщает Bloomberg.
По данным обозревателей, новая орбитальная группировка начнет работу в январе 2026 года и будет отслеживать военные передвижения, учения и боевые действия.
По словам адмирала Филиппа Вандье, верховного главнокомандующего НАТО по трансформации, система позволит альянсу расширить возможности слежки. Например, наблюдать за обстановкой на Украине и в Арктике, а также проверять российско-натовские границы. Отметили, что технология обеспечит сканирование обширных территорий с высокой детализацией и поможет разведке.
Российская сторона уже отреагировала на планы альянса. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил на «Форуме будущего», что страна готова парировать любые угрозы со стороны НАТО.
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