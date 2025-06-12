Космический надзор: НАТО создаст спутниковую систему слежки за границами России

НАТО приступило к созданию собственной спутниковой системы наблюдения за западными границами России и военными передвижениями на Украине, сообщает Bloomberg.

По данным обозревателей, новая орбитальная группировка начнет работу в январе 2026 года и будет отслеживать военные передвижения, учения и боевые действия.

По словам адмирала Филиппа Вандье, верховного главнокомандующего НАТО по трансформации, система позволит альянсу расширить возможности слежки. Например, наблюдать за обстановкой на Украине и в Арктике, а также проверять российско-натовские границы. Отметили, что технология обеспечит сканирование обширных территорий с высокой детализацией и поможет разведке.

Российская сторона уже отреагировала на планы альянса. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил на «Форуме будущего», что страна готова парировать любые угрозы со стороны НАТО.

Ранее в США выяснили, какой сюрприз готовит Украина для России.