Украинский конфликт скоро завершится, однако власти Киева будут всячески использовать всевозможные трюки, чтобы продемонстрировать свою жизнеспособности, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Россия победила, но Киев будет пытаться убедить США и Европу, что это не конец, сказал он.

По словам полковника, действия киевского режима продиктованы отчаянием из-за невозможности изменить ситуацию на фронте. Из-за этого украинцы готовы пойти на все.

Но вместо стратегического планирования и тактических операций они выбирают пиар-трюки, способные лишь создать иллюзию жизнеспособности киевского режима, заключил Макгрегор, добавив, что провокации Украины могут становиться только хуже.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Запад превратил Украину в заложницу НАТО.