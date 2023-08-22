Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп публично вышел на лед.

Об этом во вторник, 22 августа, сообщили РИА Новости. Отмечается, что Костомарова увидели в Сочи на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Фигурист вышел на ледовую арену в конце выступления своей жены Оксаны Домниной. Пара обнялась и вместе покинула лед под аплодисменты.

Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и аппарату для насыщения крови кислородом. Из-за продолжительного использования этих аппаратов у спортсмена началось отмирание тканей.

Врачи приняли решение ампутировать Костомарову обе стопы. Позже ампутация потребовалась для голени обеих ног. Также фигуристу пришлось ампутировать кисть правой руки и несколько пальцев левой.

В начале июля Костомаров был выписан из больницы. В ней в общей сложности он провел 175 дней. 26 июня фигурист опубликовал видео, на котором тренировался с протезами.

Костомаров стал олимпийским чемпионом вместе с Татьяной Навкой в 2006 году. В этом же году он завершил карьеру и продолжил заниматься фигурным катанием, но уже выступая в различных шоу и телевизионных проектах. Костомаров принял участие в шоу на «Первом канале» – «Ледниковый период».