Котяков: маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тыс. руб.

В 2025 году в России увеличится материнский капитал. Об этом на заседании комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передают РИА Новости.

По словам главы ведомства, размер соответствующей выплаты увеличится на 46 тыс. руб. На второго ребенка прирост составит 61 тыс. руб.

«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан», — уточнил Котяков.

Кроме того, напомнил глава ведомства, с 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. Котяков добавил, что на данный момент прирост в проекте федерального бюджета в этом вопросе предусмотрен на уровне 7,3%.

Согласно изменениям, которые вступят в силу в следующем году, маткапитал на первого ребенка будет составлять 667 тыс. руб., на второго — 894 тыс. руб. (в случае, если семья не получала выплаты на первого ребенка).

Материнский капитал в России — это мера государственной поддержки семей, имеющих детей. Он предоставляется для улучшения условий жизни и стимулирования рождаемости. Основные цели использования материнского капитала включают приобретение жилья, погашение ипотечного кредита, образование детей, социальная адаптация и интеграция.

Ранее председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией.