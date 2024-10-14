Священник РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов прокомментировал идею ввести в России налог на бездетность.

В интервью РИА Новости он отметил, что подобные публичные заявления являются провокацией, направленной на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри.

Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев выступил с инициативой введения в стране налога на бездетность, ссылаясь на опыт СССР.

Накануне директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять 30-40 тыс. руб. в месяц. По его словам, платить такие деньги должны даже те, кто не может иметь детей из-за проблем со здоровьем.

«В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что из-за подобных инициатив ослабевает суверенитет России.

Штрафы до 5 млн руб. предусматривает внесенный в ГД РФ законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

Чайлдфри — это концепция или стиль жизни, при котором люди осознанно решают не заводить детей. Это может быть связано с различными причинами, включая личные предпочтения, карьерные амбиции, финансовые соображения или экологические взгляды.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Сивков положительно оценил опыт СССР в принятии налога на бездетность.