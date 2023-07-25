Котюков подал документы для участия в выборах губернатора Красноярского края

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Миахил Котюков подал документы на регистрацию для участия в выборах главы региона. Об этом сообщил руководитель администрации края Сергей Пономаренко.

В конце апреля Котюков, занимавший пост замминистра финансов, был назначен руководить Красноярским краем после того, как подал в отставку Александр Усс. Он сказал, что получил от президента предложение поработать на федеральном уровне – предположительно, в Совфеде.

Котюков стал вторым кандидатом, собравшим необходимые документы. Днем ранее это сделал справедливорос Максим Маркерт.

Также о своем намерении участвовать в выборах уведомили избирком депутаты заксобрания края Андрей Новак (КПРФ), Денис Терехов («Новые люди»), Александр Глисков (ЛДПР), Ирина Иванова («Зеленые») и директор Красноярского ремонтно-механического завода Иван Серебряков, выдвинутый партией «Родина». Крайний срок подачи документов – 14:00 (по московскому времени) 26 июля. Для выдвижения необходимо собрать 280 подписей депутатов муниципальных образований.