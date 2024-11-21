Ковальчук заявил о возрождении научной базы в России

Во время круглого стола «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики», который состоялся в Совете Федерации, Ковальчук подчеркнул, что РФ возрождала и развивала свою научную базу, в то время как Запад жил с иллюзиями однополярности. Его слова приводит РИА Новости.

«Распад СССР — и у всех у них (на Западе — ред.), прежде всего у американцев, возникла иллюзия однополярного мира. За это время мы укрепили свои передовые позиции, почти все мы сохранили и восстановили», — сказал Ковальчук.

Он также отметил, что все ключевые научные наработки были сохранены, а Россия с уверенностью шагает к созданию современных исследовательских установок класса «мегасайенс».

Как утверждает президент Национального исследовательского центра, иллюзия западных государств об однополярности уже разрушена. По его мнению, РФ с каждым годом укрепляет свои позиции и в течение ближайших пяти будет обладать самой передовой научной инфраструктурой в мире.

Ранее сооснователь одной из академий искусственного интеллекта РФ Александр Горный рассказал, когда искусственный интеллект (ИИ) заменит человека в некоторых категориях профессий.