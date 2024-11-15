Эксперт Горный назвал места и сроки возможной замены ИИ человека

По информации ВЦИОМ, спрос на две категории специалистов, которых не сможет заменить искусственный интеллект, повысится в ближайшие десять лет. Это касается как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных профессий. По словам сооснователя одной из академий искусственного интеллекта Александра Горного, в низкоквалифицированной работе спокойствия не будет точно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что большинство из низкоквалифицированных профессий остается под угрозой. Так, наиболее ярким примером является профессия водителя, поскольку через десять лет автопилот поедет и водителей будет требоваться существенно меньше. За это время также сильно автоматизируется промышленное производство, и сильно больше роботов будет на заводах.

По мнению эксперта, всегда важно быть на верхушке своей специальности, условно, лучший врач всегда будет необходим, а плохого или среднего, возможно, заменят на робота.

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