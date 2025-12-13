«Козел в дипломатическом огороде». Мария Захарова ответила фон дер Ляйен на слова об издержках России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале дала образный ответ на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о сигналах, направляемых ЕС, и возрастающих издержках России.

Дипломат привела известную народную мудрость, сравнив позицию главы ЕК с поведением козла, оказавшегося в огороде.

«Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — отметила Захарова.

В своем комментарии представитель МИД акцентировала внимание на том, что реальная финансовая нагрузка в текущей ситуации ложится прежде всего на государства-члены самого Европейского союза.

