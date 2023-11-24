Кожемяко рассказал о намерениях Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича

По словам Кожемяко, молодой человек отказался от идеи женитьбы и оставил девушку. Об этом он рассказал на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт», который проходит в ДВФУ в пятницу, 24 ноября. Его цитируют РИА Новости.

«Я разговаривал с этой девочкой (Сапегой), которую помогли вытащить из тюрьмы, какие были у нее цели. Просто влюбилась в парня этого (Протасевича). Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем (Лукашенко) разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич) от нее отказался», – сказал Кожемяко.

Он подчеркнул, что сейчас Сапега живет с родителями. У девушки, по его словам, все хорошо.

В мае 2021 года белорусский журналист и на тот момент оппозиционный активист Протасевич был задержан после того, как самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Белоруссии. Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту в Минске. Молодого человека обвинили в организации массовых беспорядков и деятельности в интересах оппозиции.

В мае 2023 года стало известно, что Протасевич получил 8 лет колонии, но главой Белоруссии был помилован и выпущен на свободу. Вскоре журналист женился. Говоря о Сапеге, Протасевич отмечал, что их отношения завершились до посадки в Минске в 2021 году, поэтому их ничего не связывает.

Что касается Сапеги, то девушка на территории республики была приговорена к шести годам колонии общего режима. Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о ее передаче в РФ для дальнейшего отбывания наказания.