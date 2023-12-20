КПРФ определилась с соперником Путина на выборах президента РФ

Баллотироваться в президенты России от Коммунистической партии России (КПРФ) весной 2024 года, предварительно, будет депутат Госдумы Николай Харитонов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в КПРФ, кандидатура Харитонова была поддержана на президиуме ЦК парти большинством голосов.

«Партия КПРФ выдвинула Харитонова на президентские выборы. Его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии», — сообщил источник РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что официально кандидата в президенты коммунисты объявят на съезде КПРФ в субботу, 23 декабря.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин самый первый из возможных кандидатов в президенты РФ на выборах в 2024 году подал официальное заявление в ЦИК.