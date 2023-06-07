«Узнаю, когда очухается эта тварь, и подам заявление»: Понасенков пригрозил дебоширу, приставшему к нему в Москве

Известный историк и публицист Евгений Понасенков* попал в передрягу. По информации «112» и некоторых других СМИ, во время прогулки по Арбату он ударил пьяного мужчину. Сообщалось также, что полиция начала проверку по факту инцидента.

В беседе с нашим журналистом «маэстро» заявил, что никакой драки не было, и серьезных разбирательств за этим случаем пока не последовало. Он рассказал нам свою версию происшествия. По словам Понасенкова*, он в тот момент гулял с приятелем, и вдруг к ним подошел дерзкий незнакомец под градусом.

«Я гулял и как обычно фотографировался с поклонниками. А ко мне пристал пьяный, грязный, немытый, брюхатый алкаш с волосами до плеч. Он оскорблял всех, не только меня. Меня он не узнал, и надо понять, в каком состоянии было это существо, если оно меня не узнало», — рассказывает Понасенков* корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Историк вспоминает, что мужчина мешал гулявшим и не давал пройти. Чтобы освободить дорогу, приятель интернет-знаменитости оттолкнул его.

«И потом этот алкаш упал, но не от «удара», а потому, что шатался. Это уже его проблемы. Никакой драки не было, я его не трогал, он меня тоже, только хамил», — делится рассказчик.

Понасенков* уточняет, что позвонил в полицию с целью в дальнейшем наказать неизвестного за оскорбления. На вызов, по словам историка, приехали замечательные полицейские, которые оказались его поклонниками. Они пообещали выяснить имя назойливого прохожего.

«Узнаю, когда очухается эта тварь, и подам на него заявление», — пригрозил публицист.

Пока нет никакой информации о том, как обстоят дела у дебошира.

«Естественно, я его еще накажу, если он очухается. Но меня его здоровье мало волнует», — заявляет историк.

«Мэстро» добавил, главная проблема всей этой истории — пьяные люди, бродящие по центру столицы в неприглядном виде и пристающие к прохожим.

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*признан иноагентом в РФ