Красный Полумесяц потребовал от Израиля освободить главврача больницы Хан-Юнис

Палестинское общество Красного Полумесяца призвало Израиль освободить главного врача больницы Хан-Юнис в Газе – Авни Хаттаба, а также других медицинских работников медцентра.

Накануне организация сообщило, что во время эвакуации из больнице «Аш-Шифа» в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала трех парамедиков. Впоследствии двух медработников отпустили, еще один – оказался в заложниках.

22 ноября Красный Полумесяц сообщил о задержании израильскими военными главврача Хаг-Юниса.

«Палестинское общество Красного Полумесяца осуждает арест и задержание медицинских работников», – говорится в сообщении организации, опубликованном в соцсетях.

Общество отметило, что медработники защищены международными законами. Атаки на них, подчеркнул Красный Полумесяц, являются нарушением Женевской конвенции.

Ранее пресс-секретарь главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хании Тахер ан-Нун сообщил ТАСС, что 26 ноября организация передала Красному Кресту заложника, который является гражданином РФ.

24 ноября между ХАМАС и ЦАХАЛ вступило в силу перемирие. Оно должно действовать в течение четырех дней. Отмечалось, что за это время стороны должны обменяться заложниками, а жители сектора Газа эвакуироваться. Режим перемирия также предполагает обмен 50 заложников хамасовцев на 150 освобожденных из тюрем Израиля женщин и подростков.