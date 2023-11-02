Красный Полумесяц признал Израиль виновным в обстреле машины скорой помощи

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца обвинило Израиль в обстреле машины скорой помощи в секторе Газа. С соответствующим заявлением организация выступила в своих соцсетях.

Отмечается, что медицинские работники в это время работали над транспортировкой раненных жителей.

«Израильские оккупационные силы открыли огонь по машине скорой помощи Палестинского Красного полумесяца в то время, как ее (организации – ред.) команда выполняла свою гуманитарную миссию по транспортировке... раненых... в секторе Газа», – говорится в сообщении Красного Полумесяца.

В организации уточнили, что в результате обстрела парамедики были ранены.

Конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа продолжается почти месяц. Он обострился 7 октября. В этот день хамасовцы выпустили по израильским городам до пяти тысяч ракет, а также вторглись в южную часть страны, откуда, по подсчетам Израиля, в плен были взяты до 250 заложник, среди которых есть и граждане других государств.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новом этапе ведения военных действий в Газе, что де-факто стало началом наземной операции в анклаве. 28 октября Министерство иностранных дел России подтвердило проведение такой операции.

Ежедневно палестинская сторона сообщает о разрушениях в секторе Газа и сотнях жертв обострения конфликта. ЦАХАЛ, в свою очередь, информирует и ликвидации объектов, принадлежащих ХАМАС, на территории анклава, а также о ликвидации командиров радикальной группировки.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».