Кравцов заявил, что на Украине и в Европе дети получают ложную информацию о России

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в европейских странах и на Украине детям врут о России и о том, что происходит внутри государства.

Об этом глава ведомства сообщил в рамках российско-белорусского экспертно-медийного форума «Молодежь – за Союзное государство», который проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском. Слова министра приводят РИА Новости.

«Потому что просто врали. Во многих странах европейских тоже врут просто. Вранье идет о том, что здесь происходит», – сказал Кравцов.

Ранее министр просвещения рассказал, что по итогам экспертного анализа украинских учебников по истории, географии, литературе и другими предметам были выявлены примеры искажения истории и насаждения враждебного отношения и ненависти к России.

Также Кравцов заявил, что в 2014 году в Крыму и Севастополе были найдены учебники, в которых была искажена история. Кроме того, отмечал руководитель ведомства, в книгах прослеживался явный нацизм.

В октябре президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ, указал на то, что западная пресса, в том числе американская, искажает действительность.