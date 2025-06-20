Европейским странам все тяжелее спонсировать Украину, так как растущие расходы на военные нужды негативно отражаются на их экономики, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

Наибольший перекос в экономике в пользу расходов на оборону наблюдается в Великобритании и Германии, добавил он.

Рост военных бюджетов выгоден самим политикам, так как оборонная сфера остается одной из самых коррумпированных отраслей, пояснил Мюррей.

"Это означает откаты, рабочие места для родственников, кресла в советах директоров после ухода со службы. Для них это всегда выгодно", — заключил собеседник.

Ранее сообщалось о том, что бывший американский разведчик Шаффер предупредил Украину об ухудшении ситуации на фронте.