РФ и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа. Об этом в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным еще 13 марта поведал помощник президента России Юрий Ушаков.

Конкретных сроков встречи лидеров сверхдержав Ушаков уточнять не стал, отметив, что это довольно небыстрый и кропотливый процесс администраций по обе стороны океана.

«Это же не телефонная беседа, это происходит быстро. А встреча готовится неспешно и основательно», — сказал Ушаков.

Как только появится информация о точной дате встречи Трампа и Путина, мы сразу же сообщим об этом, добавил помощник президента РФ.

Напомним, в минувшую среду, 12 марта, президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Герасимов также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадёжность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков. Глава Генштаба добавил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении, и их постепенно уничтожают.