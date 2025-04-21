Кремль оценит депутатов Госдумы по новейшей «системе светофора» перед выборами

Кремль готовит новую систему оценки депутатов Государственной думы РФ, которая будет применена накануне предстоящих выборов. Об этом стало известно РБК.

Как сообщает ряд источников, регионы России получат указания ранжировать депутатов по «системе светофора», деля их на группы — «зеленую», «желтую» и «красную». Утверждается, что это оценивание поможет выявить наиболее эффективных депутатов, а также определить потенциальные замены.

Согласно информации, разосланной администрацией президента РФ, регионы должны предоставить не только информацию о представителях «Единой России», но и о других депутатах. В анкетах необходимо указать возраст и общественный статус каждого депутата, а также оценить «несгораемый остаток» сторонников и авторитет среди коллег.

Основные параметры оценки включают законотворческую деятельность, наличие активной повестки и отношения внутри парламентской группы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость эффективной коммуникации депутатов с населением. Он отмечал, что это является ключевым аспектом работы парламентариев и влияет на их позиции в новых рейтингах.

По данным источников, внутрипартийные обсуждения «Единой России» касаются формирования главного списка кандидатов, где рассматриваются разные кандидатуры, включая тех, кто активно участвует в военных операциях, а также женщин.

Эксперты высказывают различные мнения о новой системы оценки. Политический аналитик Константин Костин считает, что текущее оценивание является первичной точкой для анализа, но принимать окончательные решения на его основе нецелесообразно.

«На выборах партия использует тактику максимального количества региональных групп. Результат каждой территории важен, поэтому депутат в идеале должен знать ее и быть в хороших рабочих отношениях и с региональной властью», — отметил эксперт.

Заместитель руководителя департамента политических проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров в свою очередь отметил нарастающее внимание к региональному аспекту в оценке депутатов.

«Депутаты должны быть жестко привязаны к своим территориям, действительно помогать им. Этот подход активно продвигают и спикер Госдумы Вячеслав Володин, и администрация президента», — сказал он.

Как пишет РБК, депутатский корпус планируется разделить на «профессиональный костяк» и сильных одномандатников. Ожидается, что окончательные оценки депутатов появятся ближе к осени 2025 года, после окончания региональных выборов. Это позволит более точно оценить эффективность работы парламентариев и их соответствие ожиданиям избирателей.

Ранее депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб назвала дату следующего повышения пенсий россиянам.