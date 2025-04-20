В Госдуме назвали дату следующего повышения пенсий россиянам

С 1 октября пенсии военных и бывших сотрудников силовых ведомств будут увеличены. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в интервью изданию «Лента.ру».

Законодатель уточнила, что в России индексация пенсий осуществляется в несколько этапов. С 1 января были увеличены страховые пенсии, а с 1 апреля — социальные.

«А с 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — отметила Бессараб.

Парламентарий также сообщила, что пенсии для этих категорий граждан будут увеличены на 4,5%. Однако, по ее словам, размер выплат может быть скорректирован ближе к октябрю.

Напомним, в конце минувшего марта Михаил Мишустин, глава правительства Российской Федерации, сообщил о том, что с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться в два этапа.

Он подчеркнул, что с 1 февраля следующего года пенсии будут увеличены в соответствии с уровнем инфляции. А с 1 апреля размер выплат будет зависеть от роста доходов Социального фонда.

Ранее депутат Бессараб рассказала, кто имеет право на бесплатные путевки в санаторий.