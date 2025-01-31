Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать недавнюю статью газеты The New York Times (NYT), в которой утверждается ранее присутствие военных из КНДР в Курской области, сообщило РИА Новости.

Также в материале NYT отмечалось, что северокорейские военные покинули Курскую область. По данным источников, солдаты не появлялись на фронте уже около двух недель после тяжелых потерь. Кроме того, утверждали эксперты, что за три месяца численность северокорейских войск сократилась вдвое.

По словам Пескова, в статье содержится множество различных мнений и интерпретаций, некоторые из которых могут искажать действительность. Он отметил, что Кремль не будет каждый раз комментировать подобную информацию.

Ранее перебежчики из КНДР опровергли свидетельства об участии северокорейских военных в украинском конфликте. Доказательства Украины о том, что солдаты из Северной Кореи действительно участвовали в боях, отметили эксперты, являются фейком.