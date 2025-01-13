Перебежчики из КНДР назвали фейком и подделкой все свидетельства об участии северокорейских военных в украинском конфликте. Они заявили об этом во время выступления на телеканале Channel A, который вещает в Южной Корее.

Во время передачи выступили как эксперты, так и те люди, которые являются специалистами в сфере корейского языка. Они оценили доказательства того, что военные из КНДР участвуют в конфликте на Украине. Эти доказательства ранее привела украинская сторона. Они отметили, что все приведенные свидетельства имеют явные признаки подделки. В частности, они посчитали поддельным письмо солдата из Северной Кореи.

«Если взглянуть на содержание, то это, похоже, подделка», — указал Ли Чхоль Ын, бывший сотрудник министерства государственной безопасности КНДР.

Один из участников программы подчеркнул, что внушительная часть данных об участии в боевых действиях северокорейских военнослужащих исходит от украинского Центра информационно-психологических операций. Его сотрудники публикуют в соцсетях эту информацию, разбавляя ее правдоподобными сведениями.

Ранее об этих фейках высказался французский политик Флориан Филиппо. По его мнению, ложные данные тиражируют для того, чтобы сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Киев на этом фоне требует от своих союзников еще больше денег и вооружений.