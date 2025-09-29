Киев не направляет сигналов о возможном возобновлении переговоров с российской делегацией. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 23 июля, где стороны договорились о продолжении санитарных обменов, а Россия предложила создать рабочие группы по ключевым вопросам. Однако после этого украинская сторона взяла паузу для изучения предложений.

В Москве неоднократно подчеркивали открытость к диалогу, объясняя пассивность Киева возможной демонстрацией способности продолжать боевые действия перед западными спонсорами. При этом в Кремле предупреждали, что с каждым днем затягивания переговоров позиция Украины будет ухудшаться.

