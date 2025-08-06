Власти Киева вычеркнули из списков на обмен имена тысячи военнопленных, которых предложила вернуть Россия. Украинские военные обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Их обращение опубликовало RT.

Бойцы напомнили главе киевского режима о том, что его выбрали для того, чтобы он заботился обо всех украинцах.

«Почему же вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу?» — возмущаются они.

Бойцы просят Зеленского отдать всех российских военнопленных и забрать из плена равное количество украинских, а не выбирать по 50—100 «особых» человек в месяц.

Ранее сообщалось о том, что мужчина в парике и платье попытался сбежать от украинской мобилизации.