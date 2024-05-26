«Кринж года»: Захарова высмеяла слова Байдена о единственной в мире сверхдержаве

Накануне глава Белого дома Джо Байден, выступая с речью, назвал США «единственной в мире сверхдержавой», которой якобы являются США. Также он назвал свою страну «ведущей мировой демократией и незаменимой нацией». Столь самоуверенные высказывания американского президента не остались без внимания в российском МИД.