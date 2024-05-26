«Кринж года»: Захарова высмеяла слова Байдена о единственной в мире сверхдержаве
Фото: [пресс-служба МИД РФ]
Накануне глава Белого дома Джо Байден, выступая с речью, назвал США «единственной в мире сверхдержавой», которой якобы являются США. Также он назвал свою страну «ведущей мировой демократией и незаменимой нацией». Столь самоуверенные высказывания американского президента не остались без внимания в российском МИД.
В частности, как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, подобное изречение может смело претендовать на «кринж года».
«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», — написала Захарова в личном аккаунте в соцсетях.
Ранее мы писали, что президент США Джо Байден оскорбительно назвал своего российского коллегу Владимира Путина «жестоким тираном».