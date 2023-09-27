Криптобиржа Binance уходит из России и продает российский бизнес

Криптовалютная биржа Binance официально объявила об уходе из России и продаже своего российского бизнеса компании CommEX.

В ближайшее время крупнейшая в мире биржа закроет сервисы и прочие бизнес-направления в РФ.

«С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены», – следует из сообщения биржи.

Отмечается, что Binance и CommEX примут все необходимые решения для информирования клиентов о переносе их активов на платформу CommEX.

Соглашение, заключенное между криптобиржей и компанией CommEX, предусматривает полное прекращение деятельности Binance на территории России. Таким образом, у крупнейшей в мире биржи не останется прав на получение части прибыли после продажи, а также возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

О том, что Binance планирует прекратить свою деятельность в России, представители платформы сообщали еще в августе. В конце месяца криптобиржа ввела новые ограничения для пользователей из России. Жителям РФ запретили менять криптовалюту на доллары и другую валюту. Также торговать на бирже россияне могут только рублями.

Binance была основана в 2017 году. Платформа представляет собой блокчейн-систему, а также является поставщиком инфраструктуры для криптовалютной отрасли. Через Binance можно совершать торги, инвестировать, исследовать рынок.