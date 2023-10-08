Вароли отметил, что для многих граждан Штатов, доверие к Байдену уже подорвано, что и приводит к парадоксальному сценарию: критика в адрес Путина из уст президента США непреднамеренно повышает авторитет лидера РФ.

Журналист подчеркнул, что из-за попыток Байдена выставить Путина «злодеем», народ начинает задумываться о том, кто по настоящему им является. На это также влияет тот факт, что среди американцев растет недовольство вашингтонской политикой. По мнению Вароли, главным врагом его страны являются не внешние противники, а внутренние проблемы. Журналист считает, что власти их попросту игнорируют.