Критикующая помощь Киеву депутат Германии основала свою партию

Депутат немецкого бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая на регулярной основе критикует военную помощь немецкого правительства Киеву и выступает за отмену санкций против РФ, приняла решение основать собственную партию. Об сообщило местное издание Bild .

Недавно она заняла 3 место в списке самых популярных немецких политиков по мнению института Insa. 1 и 2 место заполучили глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и лидер местной партии ХСС Маркус Зедер.

Как сообщает издание, теперь стало очевидно, что Вагенкнехт создаст собственную партию. Несмотря на утверждения журналистов, сама политик подчеркнула, что пока не принимала окончательных решений. Она сообщила, что определится к концу года.