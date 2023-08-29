Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку самых популярных немецких политиков

Немецкий депутат Сара Вагенкнехт, на регулярной основе выступающая против поддержки Киева и за отмену санкций против РФ, заняла 3-е место в рейтинге популярнейших политиков страны. Рейтинг был составлен институтом Insa, и опубликован местной газетой Bild .

Согласно данным института, Вагенкнехт поднялась в рейтинге на 4 позиции, и уступила первое и второе места министру обороны ФРГ Борису Писториусу и баварскому премьеру Маркусу Зедеру. Ниже Вагенкнехт расположились премьер Северного Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

Намного ниже расположились государственный министр финансов Кристиан Линднер, глава немецкого МИД Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц.

В институте отметили, что Вагенкнехт завоевала популярность как среди коллег, так и среди прямых конкурентов. Большинство называет ее самой популярной персоной в политикуме государства после главы партии правых Алисы Вайдель.

Опрос был проведен 28 августа, в его рамках было опрошено более двух тысяч избирателей. Сообщается, что погрешность данных составляет 2,5%.