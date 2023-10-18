Критикующая помощь Украине депутат Бундестага решила создать собственную партию

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт приняла решение создать собственную партию, пишет Spiegel со ссылкой на источники, близкие к политику.

Ожидается, что она объявит об этом уже на следующей неделе, когда на пресс-конференции представит программный документ нового объединения.

В настоящее время Вагенкнехт входит в партию «Левые». Она последовательно выступает против поставок оружия на Украину и за отмену антироссийских санкций.

В этом году в ежемесячных опросах Вагенкнехт несколько раз занимала третье место в рейтинге популярности немецких политиков.