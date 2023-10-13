Кризис на Ближнем Востоке важнее конфликта на Украине
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Бывшая австрийская министр иностранных дел Карин Кнайсль дала комментарий касаемо недавно начавшегося конфликта между Израилем и Палестиной. Она заявила, что кризис на восточном направлении является более важным, чем конфликт на территории Украины. Слова бывшей главы австрийского МИД передает издание РИА Новости.
Во время выступления на Российской энергетической неделе, Кнайсль заявила, что конфликт на Ближнем востоке является более глобальным и важным, чем события на Украине.
Она также отметила, как заметно это, даже невооруженным глазом. Внимание СМИ смещается на эту проблему, и жители всех стран выходят на улицы для проведения акций, подчеркнула Кнайсль.
Недавно глава МИД Австрии заявила, что Запад допустил ошибку при противостоянии с РФ. По словам Кнайсль, доктрина о победе над РФ в военной плоскости являлась ошибочной.