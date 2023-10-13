Кризис на Ближнем Востоке важнее конфликта на Украине

Бывшая австрийская министр иностранных дел Карин Кнайсль дала комментарий касаемо недавно начавшегося конфликта между Израилем и Палестиной. Она заявила, что кризис на восточном направлении является более важным, чем конфликт на территории Украины. Слова бывшей главы австрийского МИД передает издание РИА Новости .

Во время выступления на Российской энергетической неделе, Кнайсль заявила, что конфликт на Ближнем востоке является более глобальным и важным, чем события на Украине.

Она также отметила, как заметно это, даже невооруженным глазом. Внимание СМИ смещается на эту проблему, и жители всех стран выходят на улицы для проведения акций, подчеркнула Кнайсль.

Недавно глава МИД Австрии заявила, что Запад допустил ошибку при противостоянии с РФ. По словам Кнайсль, доктрина о победе над РФ в военной плоскости являлась ошибочной.