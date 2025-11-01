Кризис вокруг Венесуэлы вступает в решающую фазу. Несмотря на официальные опровержения Вашингтона о подготовке военных ударов, эксперты полагают, что США перешли от тактики запугивания к практическим шагам по свержению Николаса Мадуро. Американская сторона, обладая исчерпывающей информацией о военном и политическом положении страны, теперь недвусмысленно предлагает президенту выбор: добровольный уход с сохранением жизни или насильственное отстранение от власти. По словам эксперта по странам Латинской Америки Илья Паймушина, экстренные запросы Мадуро о военной помощи к России и Китаю свидетельствуют о критическом состоянии обороноспособности Венесуэлы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что эти обращения последовали после многолетних демонстраций собственного военного арсенала, детально изученного американскими специалистами. Парадокс ситуации в том, что внешне импозантные вооружения оказались небоеготовыми, что вынудило Каракас искать внешнюю поддержку.

По мнению политолога, развитие конфликта приобретает необратимый характер — смещение Мадуро может произойти в любой момент от нескольких дней до шести месяцев. Политические заявления американских властей следует воспринимать как элементы гибкой стратегии, где сегодняшние опровержения сменяются завтрашними действиями. Для России наступает момент стратегического выбора: либо активно готовить приемлемого политического преемника с созданием временной администрации, либо рискнуть потерять все позиции в регионе.

Он резюмировал, что венесуэльский кризис перешел из фазы политического противостояния в стадию практической реализации смены власти. Международным игрокам предстоит определить степень своего участия в этом процессе, где промедление может оказаться равнозначным потере влияния в Латинской Америке.

