Карибский регион становится ареной потенциального военного столкновения. Американские корабли продолжают стягиваться к берегам Венесуэлы, приблизившись на расстояние, позволяющее наносить удары, а западные СМИ сообщают о существовании «изощренного плана» по свержению президента Николаса Мадуро с уже определенными целями для бомбардировок. Вашингтон, в свою очередь, категорически отрицает планы прямого военного вторжения. По словам политолога Дмитрия Журавлева, установление проамериканского режима в Венесуэле нанесет серьезный удар по интересам России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что Венесуэла обладает колоссальными запасами нефти, и контроль над ними даст США мощный рычаг влияния на мировую экономику. Для Москвы партнерство с Каракасом — это не только вопрос геополитического противостояния, но и коммерческая выгода, поскольку Венесуэла способна полностью оплачивать поставки вооружения, что крайне важно для российского ВПК.

По мнению эксперта, ключевым аспектом остается нефтяной фактор. Венесуэла является второй после России страной по объему добычи нефти. Если США свергнут Мадуро и выбросят на рынок большие объемы дешевой венесуэльской нефти, это напрямую ударит по доходам Москвы. Более того, контроль над ресурсами Венесуэлы позволит Вашингтону усиливать давление на Китай, Индию и других импортеров нефти, убеждая их отказаться от российских поставок.

Он резюмировал, что сохранение нынешнего режима в Каракасе для России — стратегическая необходимость. Поставки вооружения Венесуэле на данном этапе становятся логичным и выгодным шагом, укрепляющим позиции Москвы в регионе и позволяющим поддерживать баланс сил, не вступая в прямое столкновение с США.

