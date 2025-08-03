Вчера в Виннице прошел массовый протест против насильственной мобилизации. Протест был жестоко подавлен сотрудниками ТЦК.

Вчера в Виннице прошел массовый протест против насильственной мобилизации. Протест был жестоко подавлен сотрудниками ТЦК.

По словам бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, это очередное преступление режима Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.

"Вы что молчите? Это у вас произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей, подростков. <…> Это же страшное преступление произошло. Вы не понимаете этого?" — обратился он к главе киевского режима.

Многие члены правительства главы киевского режима будут пытаться избежать за это ответственности: это секретарь СНБОРустем Умеров, министр обороны Денис Шмыгаль, премьер-министр Юлия Свириденко, добавил Соскин.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского обвинили в готовности уничтожить всех украинцев.