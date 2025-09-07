Крым поднял вопрос о признании передачи региона УССР в 1954-м году незаконной

Парламент Крыма, который уже предлагал признать незаконным включение полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, готов вновь рассмотреть этот вопрос, когда для этого будут подходящие условия, заявил глава парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Крымская область была передана из Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в Украинскую Советскую Социалистическую Республику 19 февраля 1954 года на основании указа президиума Верховного Совета СССР.

По мнению Константинова, с исторической точки зрения решение о признании этого акта незаконным на полуострове является верным. Однако в Крыму находятся и те, кто скептически относится к этой идее.

«Мы не встретили особо оптимистов (по отношению) к этой идее. Просто, видимо, сейчас время не для этого. Сейчас идет СВО, попытка мира. Мы такую инициативу выдвинули и готовы ее повторить», — сказал Константинов.

Парламентарий считает, что подтвердить тезис о возвращении Крыма в 2014 году можно, обратившись к архивным документам. Он подчеркнул, что в России часто утверждают о незаконности передачи Крыма, но это утверждение требует обоснования.