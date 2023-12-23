Крымские власти выявили рекордный объем нарушения закона при передаче полуострова в состав Украины

В 1954 году, когда Крым передавался УССР, было допущено огромное число нарушений.

Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов. По его утверждению, предпринятые почти 80 лет назад шаги не соответствовали ни одной из трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Константинов добавил, что все эти ошибки упрощают работу сейчас. Благодаря им получается подать в суд и оспорить передачу полуострова в состав Украины.