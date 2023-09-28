Крымский мост закрыт до утра пятницы

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено до 6:00 пятницы 29 сентября. Об этом говорится в оперштабе информационного центра по оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29.09», – говорится в сообщении.

Накануне появилась информация о том, что движение по автодорожной части Крымского моста будет ограничено по причине восстановительных работ на объекте. Водителей попросили заранее спланировать свой маршрут и отслеживать информацию.

Ограничения начали действовать с 21:00 по московскому времени.

Движение по Крымскому мосту регулярно останавливают на несколько часов. Иногда это связано с угрозами атаки со стороны ВСУ, но чаще такие меры вводятся для проведения восстановительных работ.

В мае 2018 года автомобильная часть моста была официально открыта после четырехлетнего строительства объекта. В 2019 году было пущено движение поездов. Крымский мост является масштабным инфраструктурным объектом, который соединяет полуостров Крым с материковой частью России.