Заявление главы ФРГ о том, что Украина уже в советское время была полноценным государством, а Крым был ее неотъемлемой частью, вызвало бурную реакцию властей полуострова.

Роман Чегринец, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, назвал такое заявление незнанием истории. Украины не существовало как государства до 1991 года, и Крым был передан ей только в 1954 году в результате ошибочного решения советского правительства.

«Современные европейские политики узконаправлены и малограмотны, они не хотят учить историю и не понимают, что такое Россия», - заявил представитель Республики Крым.

Его слова привели РИА Новости. Чегринец добавил, что жители полуострова в 2014 году просто исправили ту ошибку, которую допустило руководство СССР.