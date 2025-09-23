Крымский вояж дорого обошелся послам Африки: за что Украина пригрозила контрмерами трем африканским странам

МИД Украины выступил с резким осуждением визита глав дипломатических миссий трех африканских государств — Буркина-Фасо, Мали и Нигера — на территорию Автономной Республики Крым. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой министерства через его официальный Telegram-канал.

В документе подчеркивается, что подобный шаг выглядит глубоко циничным, особенно учитывая публичные заявления правительств этих стран о своей приверженности защите национального суверенитета и территориальной целостности в рамках границ, признанных международным сообществом. Украинская сторона расценивает этот визит, состоявшийся 18-20 сентября, как грубейшее нарушение основополагающих норм международного права и ключевых резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с этим МИД Украины предупредил о неизбежности принятия адекватных контрмер в ответ на действия, посягающие на суверенитет и целостность государства.

